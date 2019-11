© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Modric ha smesso di essere indispensabile". Un titolo forte ed esemplificativo, quello scelto da As nel suo approfondimento sul Pallone d'Oro in carica. Dopo le abbaglianti ultime stagioni il croato ha perso gradi e gerarchie all'interno della rosa del Real Madrid, con Zizou che al fianco di Casemiro e Modric preferisce schierare il giovane uruguayano Fede Valverde. Giusto per fare un paio di raffronti numerici, quest'anno col Real Modric ha giocato 276 minuti: quasi la metà rispetto alla sua peggior stagione con i Blancos (la 2012-2012, a questo punto del campionato aveva collezionato 497 minuti) e addirittura 661' in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.