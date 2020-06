Mundo Deportivo: "Anche Dybala si offre al Barça". Ma i tifosi non impazziscono per la Joya

vedi letture

Avere in rosa Paulo Dybala farebbe la felicità di quasi ogni club del mondo, ma non del Barcellona: la maggioranza dei commenti dei tifosi blaugrana dopo l'intervista della Joya di questa notte, che Mundo Deportivo sintetizza con un titolo piuttosto forte ("Anche Dybala si offre al Barcellona"), non sono di entusiasmo per la prospettiva di vedere il numero 10 bianconero vestire la maglia del Barça con Messi e Suarez. C'è chi lo preferisce a Dembele e Neymar, ma in tanti non lo ritengono adatto a giocare con la Pulce e in generale poco adatto a vestire la maglia blaugrana.