© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Guai a condannare il Cagliari di Rolando Maran, per quanto visto nella gara contro la Juventus. E' vero, i sardi non hanno brillato ma era difficilmente ipotizzabile che potesse accadere contro i bianconeri di Max Allegri. Una prestazione comunque accorta, quella fornita dai rossoblù, che non hanno praticamente mai impensierito il portiere della Vecchia Signora ma comunque rimasti in gioco fino al minuto 85. Quando, poi, è arrivato il 2-0 firmato Kean che ha chiuso i giochi.

Maran, nella conferenza post-gara, ha detto: "Eravamo sotto 1-0 fino a cinque minuti dalla fine. Giocando contro la Juve ci sta che perdi, potevamo sicuramente fare meglio, ma non siamo stati degli sciagurati". Il mister dei sardi ha assolutamente ragione. Tra l'altro, il Cagliari ha - con merito - otto punti in più della zona salvezza. La permanenza in Serie A è ampiamente alla portata e può arrivare tra poche settimane. Impensierire la Juventus non è facile per nessuno, per questo inutile puntare il dito contro il Cagliari di Maran.