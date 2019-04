© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Un sette in pagella. La palma del migliore in campo contro il Cagliari va a Emre Can. Il tedesco arrivato dal Liverpool che Max Allegri può impiegare, con efficacia, ovunque o quasi. Perché stasera ha inizialmente fornito un'ottima prova nel ruolo di mezzala destra, per poi arretrare nella difesa con Chiellini e Bonucci quando Caceres ha alzato bandiera bianca causa infortunio. Una prestazione di pregevole fattura, come la sua classe. Interventi perfetti e mai banali, senza rinunciare ad avanzare per impostare l'azione. Come dimostra il 2-0 firmato da Kean, movimento avviato proprio dall'ex reds che ha lanciato Bentancur sulla destra. Poi il classe 2000 ha fatto il resto meritando i titoli dei giornali, ma il migliore alla Sardegna Arena è stato il numero 23 della Vecchia Signora.