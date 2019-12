© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colonna della difesa del Napoli, sì in difficoltà quest'anno ma giocatore da tre cifre sul mercato. Kalidou Koulibaly ha vissuto una crescita esponenziale all'ombra del Vesuvio, tanto da garantirsi gli elogi di centrale di retroguardia tra i migliori in assoluto. Simbolo della lotta al razzismo, il difensore di Saint-Dié-des-Vosges poteva andare in Premier League, al Manchester United, la scorsa estate ma per lui Aurelio De Laurentiis ha detto di no a oltre cento milioni di euro. In azzurro dal 2014, ancora in cerca del primo Scudetto, potrebbe essere per lui l'ultima stagione in Campania.

Nome: Kalidou Koulibaly

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Senegal

Carriera: Metz, Genk, Napoli