Primo bivio per l'Inter. Occhio all'attacco del 'Gladbach: meglio solo il Bayern dopo 4 turni

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Stasera però non sarà facile, perché la squadra nerazzurra affronterà in trasferta quella che al momento è la capolista del gruppo B. Non solo, l'attacco del Borussia Mönchengladbach è fin qui il secondo migliore tra le 32 squadre in corsa con 14 reti realizzate. Meglio ha fatto solo il Bayern Monaco campione d'Europa, attualmente a quota 15 gol segnati.