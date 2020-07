Processo a Sarri, Balzaretti: "Niente esonero, non verrà giudicato per una sola partita"

Per l'ex terzino Federico Balzaretti il futuro di Maurizio Sarri non sarà legato alla gara di venerdì prossimo contro l'Olympique Lione. Intervistato da 'Tuttojuve.com', Balzaretti s'è così espresso sulla possibilità emersa quest'oggi sui giornali relativa a un cambio immediato di guida tecnica in caso di eliminazione dalla Champions agli ottavi: "Credo poco a questa ipotesi, anche per via delle parole ripetute spesso da Paratici. Lui, infatti, afferma che non si può giudicare un allenatore da una partita e non mi sembrano esserci screzi con la dirigenza. In generale non vedo grandi cambi in panchina, tra l'altro dobbiamo ricordare che la pre-season quest'anno sarà molto corta e quindi sarebbe difficile poi per il nuovo allenatore esser già nelle giuste condizioni".