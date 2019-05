Repubblica - De Rossi contro la dirigenza: "Vi faccio arrivare decimi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'acquisto di Steven Nzonzi per aprire (male) la stagione di Daniele De Rossi e della Roma. Nella lunga inchiesta de la Repubblica viene ricostruito anche il lungo addio tra il capitano e il club giallorosso. Partito dall'estate, quando DDR avrebbe preso male l'arrivo del centrocampista francese, considerato dal numero 16 un suo doppione. E quindi, di fatto, un avviso di sfratto in vista del finale di stagione.

"Vi faccio arrivare decimi": in un momento di collera, De Rossi avrebbe affrontato così, scrive il quotidiano, la dirigenza giallorossa. Il centrocampista avrebbe chiesto addirittura la risoluzione del contratto, imbufalito per quello che considera uno sgarbo. Lo strappo, almeno sul momento, viene ricucito. Ma da lì in poi l'addio di DDR alla polveriera Roma pare segnato e irreversibile.