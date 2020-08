Repubblica, se salta Sarri crescono le quotazioni di Simone Inzaghi per la Juve

Repubblica oggi in edicola spiega che la Juventus ha individuato da tempo il nome gradito per l'eredità eventuale a Maurizio Sarri. Al netto delle suggestioni su Antonio Conte, per il quale vale sempre il veto presidenziale, il nome è quello di Simone Inzaghi. Contratto fino al 2021 con la Lazio, nessuna clausola rescissoria, l'allenatore non ha mai nascosto la sua ambizione. Alla Juve piace Inzaghi e vale anche per il ds Fabio Paratici. Non convincerebbe fino in fondo, invece, il nome di Maurizio Pochettino, perché la bacheca resta vuota.