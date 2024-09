Le pagelle di Inzaghi: "Per poco torna a Milano con un trionfo. Al derby ci arriva fischiettando"

Buona prova per l'Inter di Simone Inzaghi a Manchester, contro la squadra di Guardiola. I nerazzurri si confermano al livello dell'avversario, anzi possono anche recriminare per qualche errore sottoporta: "Otto novità rispetto alla formazione di Monza: è una settimana che si giudica soprattutto in base al derby. Però da Manchester porta a casa un buon punto: fa più comodo a lui che a Pep, nei complicati calcoli per la nuova Champions. Sarebbe da 7 perché giocarsela alla pari con questo City non è da tutti, voliamo bassi in attesa della stracittadina".

"Come a Istanbul imbriglia ancora Guardiola e stavolta ne viene fuori un figurone. Anestetizza le trame offensive del City e soprattutto si prende il controllo del centrocampo", scrive il Corriere dello Sport. "Al derby ci arriva fischiettando rispetto a Fonseca", è invece la sottolineatura di Tuttosport.

Chiosa così L'Interista: “Con il City non è una rivincita”, aveva detto alla vigilia del match. Eppure risulta difficile credere che non ci fosse ancora qualcuno a digrignare i denti di notte per quella dannata finale di Istanbul persa 466 giorni fa. All’incrocio atteso ad Etihad non solo la sua banda tiene testa ai campioni d’Inghilterra, ma per poco torna a Milano con un trionfo regale. Peccato gli errori sotto porta, il cinismo va ritrovato e con urgenza.

Le pagelle di Simone Inzaghi

TMW - 6.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5

TuttoSport - 6.5

Il Corriere della Sera - 6.5

L'Interista - 6.5