Riyad -1, la Juve per un altro record. La Lazio per un altro sgambetto

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di vigilia per la Supercoppa in Arabia Saudita, al King Saud University Stadium di Riyadh. Domani si affronteranno la Juventus di Maurizio Sarri, campione d'Italia in carica, e la Lazio, vincitrice dell'ultima Coppa Italia. Teatro della sfida sarà ancora una volta il territorio arabo ma non Jeddah bensì Riyadh. Si tratta della trentaduesima edizione del torneo che finora ha visto vincere nove diverse società. In testa c'è la Juventus con otto successi, l'ultimo nel 2018 nell'1-0 contro il Milan dello scorso gennaio. Per la Lazio, invece, trionfo nel 2017 per 2-3 proprio contro la Vecchia Signora che è presenza fissa in Supercoppa dal 2012.

Più vittorie e partecipazioni Non solo le 8 vittorie, con 14 partecipazioni la Juventus è la formazione più presente in Supercoppa. Nell'albo dei successi c'è poi il Milan, 7 su 11, a seguire l'Inter, 5 su 9. La Lazio è quarta, 4 su 7, partecipanti senza vittorie sono solo Torino e Vicenza.