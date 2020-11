Scadenza 2021. Di Maria, il PSG ha parlato chiaro. Ma Inter e big spagnole sono alla finestra

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Il PSG ci punta. E lui è tornato ai suoi livelli. L’exploit al Real Madrid ce lo ricordiamo tutti. Così come in molti ricordano le difficoltà incontrate al Manchester United. Ma al PSG, nell’attacco dei sogni di Tuchel, Angel Di Maria è tornato ad essere il mancino devastante che avevamo visto al Bernabeu. Insieme agli altri due fenomeni dell’attacco, è il riferimento a cui la squadra si affida quando le cose si mettono male. E i suoi 49 gol e 60 assist in 149 gare di Ligue 1 sono numeri che certificano il suo peso all’interno dello spogliatoio.

Leonardo ha parlato chiaro. “Abbiamo avviato la trattativa per il rinnovo, ne stiamo parlando perché vogliamo che faccia parte del prossimo ciclo”. Ha parlato più o meno in questi termini, nei giorni scorsi, Leonardo. Di Maria con Neymar e Mbappé, questi i profili che l’uomo mercato del PSG ha messo in cima alla lista dei prossimi rinnovi. Quello del Fideo ovviamente merita particolare attenzione, vista la scadenza a stretto giro di posta. Non dovesse concretizzarsi il prolungamento, tante le big europee pronte a muoversi. Il Barcellona lo ha sempre apprezzato, così come l’Atletico Madrid. E chissà che in caso di addio a zero anche l’Inter non possa tornare a farci un pensierino, nonostante i 12 milioni di ingaggio attualmente percepiti.

Il futuro di Di Maria

PSG 70%

Barcellona 10%

Inter 10%

Atletico Madrid 10%