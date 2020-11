Scadenza 2021. Il destino di Chiellini è la Juventus. In campo o dietro una scrivania

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Un caso diverso. Perché il dubbio non riguarda la società che accoglierà Giorgio Chiellini. Non c’è neanche da porsi il problema, il capitano della Juventus, che ha rinnovato per l’ultima volta a giugno 2020, studia già da dirigente e sarà uno dei volti del futuro della Vecchia Signora, dietro una scrivania. In dirigenza riabbraccerà suo fratello Claudio, e a Torino sono convinti di avere tra le mani uno dei migliori dirigenti italiani dei prossimi anni.

La domanda è quando? Le indiscrezioni su un addio a fine stagione non mancano. D’altra parte, gli infortuni in crescendo sono un dato da non sottovalutare, e ad agosto 2021 Chiellini spegnerà 37 candeline. Non tantissime, ma neanche poche. Chiudere in bellezza con la maglia bianconera e magari quella azzurra addosso sarebbe un finale da incorniciare. Poi chissà, entrare nella testa dei campioni è sempre complicato. E la Juve non gli dirà mai di no.

