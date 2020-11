Scadenza 2021. Modric vuole rimanere al Real Madrid. Ora la palla alle merengues

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Un ciclo che finisce? CR7 non c’è più, Bale neanche. Zidane è costantemente discusso, Benzema spesso divide lo spogliatoio. Al Real Madrid l’impressione è che, nonostante tutto, un ciclo sia agli sgoccioli. Ne è emblematica la situazione di Luka Modric, che del suddetto ciclo è stato uno dei principali cervelli e piedi. Mancano pochi mesi alla scadenza del suo contratto e clamorosamente le merengues non si sono attivate.

Ma vuole restare. Il croato ha detto chiaro e tondo a fine ottobre: vuole rinnovare il suo accordo con il Real, non ha dubbi su quest’argomento. Le sue ultime prestazioni, peraltro, certificano come il talento sia tutt’altro che evaporato e quanto possa essere ancora importante per il futuro della squadra di casa al Bernabeu. A questo punto, solo una sorprendente decisione del club, non nuovo a cedere gioielli a fine carriera, potrebbe cambiare le carte in tavola. All’estero, anche in Italia, gli spettatori interessati non mancano.

