© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha deciso di intervenire forte su Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona, inseguito da tutti i grandi club. Il Napoli sembrava a un passo dal suo acquisto, dopo avere trovato l'accordo con gli scaligeri, ma la richiesta di clausola rescissoria ha bloccato la sua situazione. Per i viola non sembra essere un problema, dunque Amrabat potrebbe finire davvero a Firenze: ora serve un accordo fra i club, ma l'inserimento - spiega Sky - è molto forte, tanto che i viola sono in pole, ovviamente per giugno.