Soldi ben spesi? Genoa: estate da sballo con Piatek. Kouamé e Romero

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il colpo dell'estate è stato fatto dal grifone di Preziosi con Piatek, ceduto poi a gennaio al Milan. Gli affari di Donatelli e Preziosi portano anche i nomi di Romero e Kouamé, senza trascurare il ritorno di Criscito e l'innesto tra i pali con Radu. Hanno vissuto pochi mesi a Marassi i vari Lisandro Lopez, Romulo e Sandro.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Cristian Romero - 19 presenze, 1 gol, 1670' in campo

Claudio Spinelli - Acquistato e ceduto in prestito, prima al Crotone e poi all'Argentinos Juniors

Andrea Favilli - 5 presenze, 151' in campo

Marcos Curado - Acquistato e ceduto al Crotone

Lisandro López - 1 presenza, 120' in campo. Ceduto a gennaio al Boca Juniors

Esteban Rolon - 12 presenze, 816' in campo

Nicola Dalmonte - 3 presenze, 41' in campo

Christian Kouamé - 29 presenze, 4 gol, 2.395' in campo

Koray Günter - 11 presenze, 627' in campo

Romulo - 19 presenze, 1 gol, 1.569'. Ceduto a gennaio alla Lazio

Luca Mazzitelli - 9 presenze, 300' in campo

Lorenzo Callegari - Acquistato e ceduto in prestito alla Ternana

Sandro - 14 presenze, 723' in campo. Ceduto a gennaio all'Udinese

Ivan Lakićević - Mai impiegato (convocato 23 volte)

Rok Vodisek - Mai impiegato (convocato 18 volte)

Federico Valietti - Acquistato e ceduto in prestito al Crotone.

Ionuț Radu - 29 presenze, 2070' in campo

Domenico Criscito - 27 presenze, 1 gol, 2.351' in campo

Federico Marchetti - 6 presenze, 540' in campo

Krzysztof Piatek - 21 presenze, 19 gol, 1.774' in campo