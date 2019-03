Inizia male la Champions League del Manchester City, con la sconfitta casalinga - e inaspettata - contro il Lione. Da lì in poi nessuna stecca, solo un pari nel ritorno al Groupamà Stadium, vittorie larghe con lo Shakhtar Donetsk, qualche brivido in più con l'Hoffenheim. In bilico per ottanta minuti la qualificazione ai quarti contro lo Schalke: il due-tre dell'andata sembrava già ampiamente rassicurante, i sette del ritorno spiegano la vastità della differenza tra gli uomini di Guardiola e quelli di Tedesco.

Il cammino del Manchester City:

Champions League

Manchester City-Lione 1-2

Hoffenheim-Manchester City 1-2

Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

Lione-Manchester City 2-2

Manchester City-Hoffenheim 2-1

Schalke04-Manchester City 2-3

Manchester City-Schalke04 7-