Speciale champions - Dinamo Zagabria, Olmo stella di un gruppo giovane

Squadra giovane e con un buon livello qualitativo, la Dinamo Zagabria di mister Nenad Bjelica. La società croata si è qualificata alla fase a gironi di Champions dopo tre turni preliminari in cui ha eliminato i georgiani del Saburtalo, il Ferencvaros e il Rosenborg. E in campionato è già in testa da sola dopo 5 giornate. E proprio l'esser partita con ampio margine rispetto a tante altre compagini europee potrebbe renderla avversario più complicato del previsto, almeno nelle prime sfide del girone.

Il mercato -

Un mercato oculato e calibrato, con pochi innesti ma studiati per rinforzare la rosa nelle caselle scoperte numericamente. Per la corsia destra è arrivato Ivo Pinto dal Norwich, mentre per la fascia mancina si è puntato su François Moubandje dal Tolosa. Per l'attacco, interessante la scommessa Luka Ivanusec, trequartista preso dall'NK Lokomotiva. In uscita pesanti gli addii di Ivan Sunjic, passato al Birmingham e di Amir Rrahmani all'Hellas Verona.

La stella - Dani Olmo

L'attaccante spagnolo è senza dubbio alcuno la stella assoluta della Dinamo, per qualità tecnica e incisività sul campo. In estate è stato uno dei protagonisti della Spagna Under 21 all'Europeo giocato in Italia e anche questa stagione ha iniziato fortissimo, con 4 gol e 4 assist nelle 6 gare giocate.

La possibile rivelazione - Dominik Livakovic

Portiere venuto fuori dal settore giovanile della Dinamo, Livakovic è già nel giro della Nazionale e questo può essere l'anno della definitiva affermazione. A conferma delle sue qualità, da segnalare l'interesse emerso nelle scorse settimane del Manchester United.

L'undici tipo

Come detto la difesa della porta sarà affidata a Livakovic. Con lui nel pacchetto arretrato quasi certi del posto anche il centrale Dilaver e il terzino Stojanovic. A centrocampo Moro e capitan Ademi, mentre davanti spazio alla fantasia di Olmo con Hajrovic, mai esploso definitivamente, pronto a dare sostegno in fatto di gol e assist. Davanti si giocheranno il posto Bruno Petkovic e Gavranovic.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Theophile-Catherine, Moubandje; Ademi, Moro; Hajrovic, Dani Olmo, Orsic; Petkovic