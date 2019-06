Speciale Copa America - Il Girone A: Brasile favorito, Venezuela sorpresa

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Il Brasile farà la parte del leone, pochi dubbi. Anche priva di Neymar, la selezione verdeoro ha avuto in dote un girone più che abbordabile. Oltre all'indubbio vantaggio di giocare in casa la Copa América: da San Paolo a Salvador de Bahia (le due città in cui il Brasile giocherà le tre gare del girone) sarà sempre festa e torcida, tutta a favore dei ragazzi di Tite.

Lotta Venezuela-Perù per il secondo posto: salvo sorprese, saranno la Vinotinto e la Blanquirroja a giocarsi il ruolo di runner up del girone. Il Venezuela non è mai andato oltre la semifinale del 2011, ma si tratta di un movimento calcistico in continua crescita: Rincon e Rondon, ma anche Josef Martinez e Savarino. Il Perù, viceversa, ha dalla sua la storia, non lontana: terzo nell'edizione del 2015, in quella del Centenario ha vinto il girone proprio a danno del Brasile e poi si è fermato ai quarti. L'impresa, in sostanza, non sarebbe una novità.

Cenerentola Bolivia: la nazionale degli altipiani è in assoluto quella col peggiore ranking FIFA (63° posto) della competizione. Non ha grandi individualità e sui 23 convocati soltanto tre giocano lontano da casa: il "cinese" Marcelo Moreno e i "messicani" del Puebla, Chumacero e Haquin. A differenza del Venezuela, però, ha già vinto la competizione, nel lontano 1963.

IL CALENDARIO

Sabato 15 giugno

02.30 Brasile-Bolivia

21.00 Venezuela-Perù

Martedì 18 giugno

23.30 Bolivia-Perù

Mercoledì 19 giugno

02.30 Brasile-Venezuela

Sabato 22 giugno

21.00 Bolivia-Venezuela

21.00 Perù-Brasile

La griglia di partenza TMW

Brasile

Perù

Venezuela

Bolivia

Le stelle

Brasile: Alisson

Perù: Paolo Guerrero

Venezuela: Tomas Rincon

Bolivia: Marcelo Moreno

LE ROSE

Bolivia

Portieri: Lampe (BOL, San José), Cordano (BOL, Blooming), Rojas (BOL, Nacional Potosi)

Difensori: Torres (BOL, Nacional Potosi), Haquin (MEX, Puebla), Cuellar (BOL, Oriente Petrolero), D. Bejarano (BOL, Bolivar), Carrasco (BOL, Blooming), M. Bejarano (BOL, The Strongest), Fernandez (BOL, Blooming), Jusino (BOL, Bolivar).

Centrocampisti: Chumacero (MEX, Puebla), Saavedra (BOL, Bolivar), Justiniano (BOL, Bolivar), (BOL, Always Ready), Castro (BOL, The Strongest), Arano (BOL, Blooming), Wayar (BOL, The Strongest), Saucedo (BOL, Wilstermann).

Attaccanti: Moreno (CHN, Shijiazhuang Yong), Vaca (BOL, Blooming), Alvarez (BOL, Wilstermann), Ramallo (BOL, San José).

Brasile

Portieri: Alisson (ENG, Liverpool), Cassio (BRA, Corinthians), Ederson (ENG, Manchester City).

Difensori: Thiago Silva (FRA, PSG), Miranda (ITA, Inter), Militao (ESP, Real Madrid), Filipe Luis (ESP, Atletico Madrid), Dani Alves (BRA, PSG), Alex Sandro (ITA, Juventus), Fagner (BRA, Corinthians).

Centrocampisti: Casemiro (ESP, Real Madrid), Arthur (ESP, Barcellona), Willian (ENG, Chelsea), Coutinho (ESP, Barcellona), Allan (ITA, Napoli), Fernandinho (ENG, Manchester City), Paquetà (ITA, Milan).

Attaccanti: Neres (NL, Ajax), Gabriel Jesus (ENG, Manchester City), Everton (BRA, Gremio), Firmino (ENG, Liverpool), Richarlison (ENG, Everton).

Venezuela

Portieri: Wuilker Fariñez (COL, Millonarios), Rafael Romo (CY, Apoel), Joel Graterol (VEN, Zamora F.C.).

Difensori: Ronald Hernández (NOR, Stabaek), Rolf Feltscher (USA L.A. Galaxy), Yordan Osorio (POR, Vitória Guimaraes), Mikel Villanueva (ESP, Gimnástic de Tarragona), Jhon Chancellor (QAT, Al-Ahli Doha), Roberto Rosales (ESP, Espanyol), Luis Mago (CHL, Palestino).

Centrocampisti: Júnior Moreno (USA, D.C. United), Arquímedes Figuera (VEN, Deportivo La Guaira), Yangel Herrera (ESP, SD Huesca), Luis Manuel Seijas (COL, Independiente Santa Fe), Juan Pablo Añor (ESP, SD Huesca), Tomás Rincón (ITA, Torino), Jhon Murillo (POR, CD Tondela), Adalberto Peñaranda (ENG, Watford), Jefferson Savarino (USA, Real Salt Lake) y Darwin Machís (ESP, Cádiz).

Attaccanti: Salomón Rondón (ENG, Newcastle United), Fernando Aristeguieta (COL, América), Josef Martínez (USA, Atlanta United).

Perù

Portieri: Gallese (PER, Alianza Lima), Caceda (PER, Melgar), Alvarez (PER, Sporting Cristal).

Difensori: Zambrano (SUI, Basilea), Corzo (PER, Universitario), Santamaria (MEX, Atlas), Araujo (ARG, Talleres), Abram (ARG, Velez), Advincula (ESP, Rayo Vallecano), Callens (USA, New York City).

Centrocampisti: Hurtado (TUR, Konyaspor), Cueva (BRA, Santos), Tapia (NED, Willem II), Preteil (PER, Sporting Cristal), Yotun (MEX, Cruz Azul), Gonzales (PER, Sporting Cristal), Flores (MEX, Morelia).

Attaccanti: Guerrero (BRA, Internacional), Farfan (RUS, Lokomotiv Mosca), Ruidiaz (USA, Seattle Sounders), Polo (USA, Portland Timbers), Carrillo (SAU, Al-Hilal).