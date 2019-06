Speciale Copa America - Il Girone B: la Colombia insidia l'Argentina

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Pronti via, la sfida che potrà valere il primo posto. Il Girone B della Copa América 2019 metterà di fronte l’Argentina di Lionel Messi e la Colombia di James Rodriguez. Il numero 10 del Barcellona è, come sempre, il giocatore più atteso della competizione. Dopo tre secondi posti, a 32 anni si gioca l’ultima occasione per vincere il torneo continentale sudamericano. Ad accompagnarlo, una squadra da cui Scaloni ha preferito tenere fuori sia Gonzalo Higuain che Mauro Icardi: il 9, sulla carta, sarà Sergio Agüero. Un’accoppiata che a parole funziona a meraviglia, ma in campo non ha sempre reso. Con loro, un reparto offensivo eccezionale: Angel Di Maria è l’altra stella, ma anche giocatori come Dybala e Lautaro cercheranno di trovare spazio. Convince meno, come sempre, negli altri reparti: non solo la difesa, anche il centrocampo pare lontano dagli standard offensivi.

La Colombia non starà a guardare. Dopo l'exploit dei mondiali 2014, i cafeteros hanno conquistato il terzo posto nella Copa América del 2016 e gli ottavi di finale a Russia 2018. Grandi vecchi e giovani talenti: il classico mix perfetto, per una rosa con meno acuti rispetto a quella dell'Argentina, ma che sembra molto più equilibrata. Anche grazie al lavoro di Carlos Queiroz, il ct che ha preso un gruppo di grandissima qualità e l'ha reso anche piuttosto solido. Aiutato dall'ampio ventaglio di scelte a propria disposizione: James Rodriguez è la stella indiscussa, Falcao il totem offensivo. Ruotano attorno giocatori come Duvan Zapata, sulla carta non ancora titolare, e Luis Muriel, ma anche Juan Guillermo Cuadrado. A proposito, è una delle squadre con più "italiani": in porta va Ospina, in difesa Cristian Zapata. Tra chi cercherà la propria opportunità, da segnalare il '97 Luis Diaz.

Poi, Paraguay e Qatar. Difficile metterle sullo stesso piano, molto verosimile che dovranno accontentarsi di lottare per il terzo posto. La selezione guarani, sulla carta, ha più possibilità di insidiare le due grandi del girone per il secondo posto. Eduardo Berizzo guida un gruppo esperto, con alcune individualità di rilievo (in attacco, soprattutto Iturbe, Cardozo e Derlis Gonzalez), il Ropero che ha fatto innamorare Bologna e una difesa di buona esperienza. C'è anche Ivan Piris, altro volto noto agli italiani. Il Qatar, infine, è un'autentica incognita: il movimento punta a un ruolo da protagonista nel Mondiale di casa, ed è reduce dalla vittoria della Coppa d'Asia di quest'anno. Il ct spagnolo Félix Sánchez Bas, peraltro, ha scelto una squadra molto simile a quella che ha sbaragliato la concorrenza nel continente di riferimento. Può essere la sorpresa della competizione? La crescita del calcio qatariota non è in discussione, ma fuori dal proprio contesto, e nel girone più equilibrato della Copa, è difficile immaginarla come tale.

IL CALENDARIO

Domenica 16 giugno

00.00 Argentina-Colombia

21.00 Paraguay-Qatar

Mercoledì 19 giugno

23.30 Colombia-Qatar

Giovedì 20 giugno

02.30 Argentina-Paraguay

Domenica 23 giugno

21.00 Qatar-Argentina

21.00 Colombia-Paraguay

LE ROSE

Argentina

Portieri: Armani (ARG, River Plate), Musso (ITA, Udinese), Marchesin (MEX, Club America).

Difensori: Acuna (POR, Sporting), Casco (ARG, River Plate), Foyth (ENG, Tottenham), Funes Mori (ESP, Villarreal), Otamendi (ENG, Manchester City), Pezzella (ITA, Fiorentina), Saravia (ARG, Racing), Tagliafico (NED, Ajax).

Centrocampisti: De Paul (ITA, Udinese), Di Maria (FRA, Paris Saint Germain), Lo Celso (ESP, Betis), Palacios (ARG, River Plate), Paredes (FRA, Paris Saint Germain), Pereyra (ENG, Watford), Rodriguez (MEX, Club America).

Attaccanti: Aguero (ENG, Manchester City), Dybala (ITA, Juventus), Lautaro Martinez (ITA, Inter), Messi (ESP, Barcellona), Suarez (ARG, River Plate).

Colombia

Portieri: Ospina (ITA, Napoli), Montero (COL, Deportes Tolima), Vargas (COL, Deportivo Cali)

Difensori: Arias (ESP, Atlético Madrid), Medina (MEX, Monterrey), Sánchez (ENG, Tottenham), Mina (ENG, Everton), C. Zapata (ITA, Milan), Lucumí (BEL, Genk), Borja (POR, Sporting), Tesillo (MEX, León).

Centrocampisti: Rodríguez (ESP, Real Madrid), Uribe (MEX, Club América), Barrios (RUS, Zenit), Cuéllar (BRA, Flamengo), Lerma (ENG, Bournemouth), Cardona (MEX, Pachuca), Cuadrado (ITA, Juventus).

Attaccanti: Muriel (ITA, Fiorentina), Falcao (FRA, Monaco), D. Zapata (ITA, Atalanta), Díaz (COL, Junior), Martínez (MEX, Club América).

Paraguay

Portieri: Silva (ARG, Huracan), Aguilar (PAR, Olimpia), Fernandez (BRA, Botafogo).

Difensori: Piris (PAR, Libertad), Gomez (BRA, Palmeiras), Balbuena (ENG, West Ham), Valdez (MEX, Club America), Arzamendia (PAR, Cerro Porteno), Alonso (ARG, Boca Juniors), Escobar (PAR, Cerro Porteno), Torres (PAR, Olimpia).

Centrocampisti: R. Rojas (PAR, Olimpia), M. Rojas (ARG, Defensa y Justicia), C. Ortiz (MEX, Monterrey), Perez (ESP, Espanyol), R. Ortiz (PAR, Olimpia), Almiron (ENG, Newcastle).

Attaccanti: Iturbe (MEX, Pumas), Cardozo (PAR, Libertad), Gonzalez (BRA, Santos), Santander (ITA, Bologna), Dominguez (ARG, Independiente), Romero (CHN, Shanghai Shenhua).

Qatar

Portieri: Al Sheeb (QAT, Al-Sadd) Hassan (QAT, Al-Gharafa), Al-Bakri (QAT, Al-Khor).

Difensori: Rò-Ro (QAT, Al-Sadd), A. Hassan (QAT, Al-Sadd), Salman (QAT, Al-Sadd), Ismail (QAT, Al-Sadd), Al-Muhaza (QAT, Al-Gharafa), Al-Rawi (QAT, Al-Duhail), Ali Mukhtar (QAT, Al-Gharafa), Madibo (QAT, Al-Duhail).

Centrocampisti: Fatehi (QAT, Al-Arabi), Hatem (QAT, Al-Gharafa), Al-Ahrak (QAT, Al-Duhail), Boudiaf (QAT, Al-Duhail), Al-Hajri (QAT, Al-Sadd), Khoukhi (QAT, Al-Sadd), Moein (QAT, Qatar SC), Afif (QAT, Al-Duhail).

Attaccanti: Alaaeldin (QAT, Al-Gharafa), Al-Haidos (QAT, Al-Sadd), Afif (QAT, Al-Sadd), Ali (QAT, Al-Duhail).