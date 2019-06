Speciale Copa America - Tutti i convocati e le formazioni tipo del torneo

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Neymar no, Messi sì. L'argentino sarà, in Brasile, la stella della Copa América 2019. Chi affronterà? Per raccontarvi la 46^ edizione della massima rassegna calcistica sudamericana, ecco tutti i convocati e l'ipotetica formazione tipo, delle 12 nazionali coinvolte.

Brasile (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Lucas Paquetá; David Neres, Gabriel Jesus, Coutinho. Allenatore: Tite.

I convocati

Portieri: Alisson (ENG, Liverpool), Cassio (BRA, Corinthians), Ederson (ENG, Manchester City).

Difensori: Thiago Silva (FRA, PSG), Miranda (ITA, Inter), Militao (ESP, Real Madrid), Filipe Luis (ESP, Atletico Madrid), Dani Alves (BRA, PSG), Alex Sandro (ITA, Juventus), Fagner (BRA, Corinthians).

Centrocampisti: Casemiro (ESP, Real Madrid), Arthur (ESP, Barcellona), Willian (ENG, Chelsea), Coutinho (ESP, Barcellona), Allan (ITA, Napoli), Fernandinho (ENG, Manchester City), Paquetà (ITA, Milan).

Attaccanti: Neres (NL, Ajax), Gabriel Jesus (ENG, Manchester City), Everton (BRA, Gremio), Firmino (ENG, Liverpool), Richarlison (ENG, Everton).

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Santamaria, Araujo, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Farfan; Guerrero. Allenatore: Ricardo Gareca.

I convocati

Portieri: Gallese (PER, Alianza Lima), Caceda (PER, Melgar), Alvarez (PER, Sporting Cristal).

Difensori: Zambrano (SUI, Basilea), Corzo (PER, Universitario), Santamaria (MEX, Atlas), Araujo (ARG, Talleres), Abram (ARG, Velez), Advincula (ESP, Rayo Vallecano), Callens (USA, New York City).

Centrocampisti: Hurtado (TUR, Konyaspor), Cueva (BRA, Santos), Tapia (NED, Willem II), Preteil (PER, Sporting Cristal), Yotun (MEX, Cruz Azul), Gonzales (PER, Sporting Cristal), Flores (MEX, Morelia).

Attaccanti: Guerrero (BRA, Internacional), Farfan (RUS, Lokomotiv Mosca), Ruidiaz (USA, Seattle Sounders), Polo (USA, Portland Timbers), Carrillo (SAU, Al-Hilal).

Bolivia (4-2-3-1): Lampe; D. Bejarano, Jusino, Haquin, M. Bejarano; Castro, Justiniano; Chumachero, Galindo, Saavedra; Moreno. Allenatore: Eduardo Villegas.

I convocati

Portieri: Lampe (BOL, San José), Cordano (BOL, Blooming), Rojas (BOL, Nacional Potosi)

Difensori: Torres (BOL, Nacional Potosi), Haquin (MEX, Puebla), Cuellar (BOL, Oriente Petrolero), D. Bejarano (BOL, Bolivar), Carrasco (BOL, Blooming), M. Bejarano (BOL, The Strongest), Fernandez (BOL, Blooming), Jusino (BOL, Bolivar).

Centrocampisti: Chumacero (MEX, Puebla), Saavedra (BOL, Bolivar), Justiniano (BOL, Bolivar), (BOL, Always Ready), Castro (BOL, The Strongest), Arano (BOL, Blooming), Wayar (BOL, The Strongest), Saucedo (BOL, Wilstermann).

Attaccanti: Moreno (CHN, Shijiazhuang Yong), Vaca (BOL, Blooming), Alvarez (BOL, Wilstermann), Ramallo (BOL, San José).

Venezuela (4-3-3): Farinez; Rosales, Chancellor, Osorio, Mago; Rincon, Moreno, Herrera; Machis, Rondon, Murillo. Allenatore: Rafael Dudamel.

I convocati

Portieri: Wuilker Fariñez (COL, Millonarios), Rafael Romo (CY, Apoel), Joel Graterol (VEN, Zamora F.C.).

Difensori: Ronald Hernández (NOR, Stabaek), Rolf Feltscher (USA L.A. Galaxy), Yordan Osorio (POR, Vitória Guimaraes), Mikel Villanueva (ESP, Gimnástic de Tarragona), Jhon Chancellor (QAT, Al-Ahli Doha), Roberto Rosales (ESP, Espanyol), Luis Mago (CHL, Palestino).

Centrocampisti: Júnior Moreno (USA, D.C. United), Arquímedes Figuera (VEN, Deportivo La Guaira), Yangel Herrera (ESP, SD Huesca), Luis Manuel Seijas (COL, Independiente Santa Fe), Juan Pablo Añor (ESP, SD Huesca), Tomás Rincón (ITA, Torino), Jhon Murillo (POR, CD Tondela), Adalberto Peñaranda (ENG, Watford), Jefferson Savarino (USA, Real Salt Lake) y Darwin Machís (ESP, Cádiz).

Attaccanti: Salomón Rondón (ENG, Newcastle United), Fernando Aristeguieta (COL, América), Josef Martínez (USA, Atlanta United).

Argentina (4-3-3): Armani; Funes Mori, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Messi, Aguero. Allenatore: Lionel Scaloni.

I convocati

Portieri: Armani (ARG, River Plate), Musso (ITA, Udinese), Marchesin (MEX, Club America).

Difensori: Acuna (POR, Sporting), Casco (ARG, River Plate), Foyth (ENG, Tottenham), Funes Mori (ESP, Villarreal), Otamendi (ENG, Manchester City), Pezzella (ITA, Fiorentina), Saravia (ARG, Racing), Tagliafico (NED, Ajax).

Centrocampisti: De Paul (ITA, Udinese), Di Maria (FRA, Paris Saint Germain), Lo Celso (ESP, Betis), Palacios (ARG, River Plate), Paredes (FRA, Paris Saint Germain), Pereyra (ENG, Watford), Rodriguez (MEX, Club America).

Attaccanti: Aguero (ENG, Manchester City), Dybala (ITA, Juventus), Lautaro Martinez (ITA, Inter), Messi (ESP, Barcellona), Suarez (ARG, River Plate).

Colombia (4-3-1-2): Ospina; Arias, Davinson Sanchez, C. Zapata, Borja; Cuadrado, Barrios, Cardona; James Rodriguez; Falcao, D. Zapata. Allenatore: Carlos Queiroz.

I convocati

Portieri: Ospina (ITA, Napoli), Montero (COL, Deportes Tolima), Vargas (COL, Deportivo Cali)

Difensori: Arias (ESP, Atlético Madrid), Medina (MEX, Monterrey), Sánchez (ENG, Tottenham), Mina (ENG, Everton), C. Zapata (ITA, Milan), Lucumí (BEL, Genk), Borja (POR, Sporting), Tesillo (MEX, León).

Centrocampisti: Rodríguez (ESP, Real Madrid), Uribe (MEX, Club América), Barrios (RUS, Zenit), Cuéllar (BRA, Flamengo), Lerma (ENG, Bournemouth), Cardona (MEX, Pachuca), Cuadrado (ITA, Juventus).

Attaccanti: Muriel (ITA, Fiorentina), Falcao (FRA, Monaco), D. Zapata (ITA, Atalanta), Díaz (COL, Junior), Martínez (MEX, Club América).

Paraguay (4-3-3): Silva; Piris, Valdez, Gomez, Arzamendia; Rojas, Almiron, Ortiz; Perez, Santander, Gonzalez. Allenatore: Eduardo Berizzo.

I convocati

Portieri: Silva (ARG, Huracan), Aguilar (PAR, Olimpia), Fernandez (BRA, Botafogo).

Difensori: Piris (PAR, Libertad), Gomez (BRA, Palmeiras), Balbuena (ENG, West Ham), Valdez (MEX, Club America), Arzamendia (PAR, Cerro Porteno), Alonso (ARG, Boca Juniors), Escobar (PAR, Cerro Porteno), Torres (PAR, Olimpia).

Centrocampisti: R. Rojas (PAR, Olimpia), M. Rojas (ARG, Defensa y Justicia), C. Ortiz (MEX, Monterrey), Perez (ESP, Espanyol), R. Ortiz (PAR, Olimpia), Almiron (ENG, Newcastle).

Attaccanti: Iturbe (MEX, Pumas), Cardozo, PAR, Libertad), Gonzalez (BRA, Santos), Santander (ITA, Bologna), Dominguez (ARG, Independiente), Romero (CHN, Shanghai Shenhua).

Qatar (5-3-2): Al-Sheeb; Hassan, Al Rawi, Khoukhi, Salman, Pedro Miguel; Al Haydos, Hatem, Madibo; Afif, Ali. Allenatore: Félix Sánchez Bas.

I convocati

Portieri: Al Sheeb (QAT, Al-Sadd) Hassan (QAT, Al-Gharafa), Al-Bakri (QAT, Al-Khor).

Difensori: Rò-Ro (QAT, Al-Sadd), A. Hassan (QAT, Al-Sadd), Salman (QAT, Al-Sadd), Ismail (QAT, Al-Sadd), Al-Muhaza (QAT, Al-Gharafa), Al-Rawi (QAT, Al-Duhail), Ali Mukhtar (QAT, Al-Gharafa), Madibo (QAT, Al-Duhail).

Centrocampisti: Fatehi (QAT, Al-Arabi), Hatem (QAT, Al-Gharafa), Al-Ahrak (QAT, Al-Duhail), Boudiaf (QAT, Al-Duhail), Al-Hajri (QAT, Al-Sadd), Khoukhi (QAT, Al-Sadd), Moein (QAT, Qatar SC), Afif (QAT, Al-Duhail).

Cile (4-3-3): Arias; Isla, Maripan, Medel, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Vargas, Castillo, Sanchez. Allenatore: Reinaldo Rueda.

I convocati

Portieri: Arias (ARG, Racing), Cortes (CHL, Colo-Colo), Urra (CHL, Uachipato).

Difensori: Opazo (CHL, Colo-Colo), Lichnovsky (MEX, Cruz Azul), Isla (TUR, Fenerbahçe), Diaz (SAU, Al-Ahli), Maripan (ESP, Alaves), Beausejour (CHL, Universidad de Chile), Medel (TUR, Besiktas), Jara (ARG, Estudiantes).

Centrocampisti: Vidal (ESP, Barcellona), Valdes (MEX, Santos Laguna), Pulgar (ITA, Bologna), Pavez (CHL, Colo-Colo), Hernandez (ARG, Independiente), Aranguiz (GER, Bayer Leverkusen).

Attaccanti: Sanchez (ENG, Manchester United), Castillo (MEX, America), Fuenzalida (CHL, Universidad Catolica), Fernandes (TUR, Alanyaspor), Sagal (MEX, Pachuca).

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Vecino, Bentancur; Lodeiro; Cavani, Suarez. Allenatore: Oscar Tabarez.

I convocati

Portieri: Muslera (TUR, Galatasaray), Campana (ARG, Independiente), Silva (PAR, Libertad).

Difensori: Gimenez (ESP, Atlético Madrid), Godin (ESP, Atlético Madrid), Gonzalez (URU, Penarol), Saracchi (GER, RB Lipsia), Laxalt (ITA, Milan), Coates (POR, Sporting Lisbona), Caceres (ITA, Juventus).

Centrocampisti: Vecino (ITA, Inter), Bentancur (ITA, Juventus), Lodeiro (USA, Seattle Sounders), Nandez (ARG, Boca Juniors), De Arrascaeta (BRA, Flamengo), Torreira (ITA, Arsenal), Valverde (ESP, Real Madrid), Pereiro (NED, PSV Eindhoven).

Attaccanti: Suarez (ESP, Barcellona), Stuani (ESP, Girona), Gomez (ESP, Celta Vigo), Rodriguez (MEX, Cruz Azul), Cavani (FRA, Paris Saint-Germain).

Ecuador (4-3-3): Banguera; Mina, Arboleda, Quintero, Caicedo; Gruezo, Intriago, Mendez; Ibarra, Preciado, Valencia. Allenatore: Hernán Darío Gómez.

Ecuador

Portieri: Dominguez (ARG, Velez), Ortiz (ECU, Delfin), Banguera (ECU, Barcelona SC).

Difensori: A. Mina (TUR, Malatyaspor), Arboleda (BRA, San Paolo), Velasco (ECU, Barcelona SC), Ramirez (RUS, Krasnodar), Arreaga (USA, Seattle Sounders), Quintero (ECU, LDU Quito), Caicedo (ECU, Barcelona SC), Achillier (MEX, Morelia).

Centrocampisti: Romario Ibarra (USA, Minnesota), Renato Ibarra (MEX, America), Gruezo (USA, Dallas), Preciado (MEX, Santos Laguna), Intriago (ECU, LDU Quito), A. Valencia (ENG, Manchester United), Orejuela (ECU, LDU Quito), Chicaiza (ECU, LDU Quito), Mendez (USA, Orlando City).

Attaccanti: Garces (ECU, Delfin), Mena (MEX, Leon), E. Valencia (MEX, Tigres).

Giappone (3-4-2-1): Kawashima; Yoshida, Itakura, Tomiyasu; Miyoshi, Shibasaki, Nakayama, Abe; Kubo, Nakajima; Okazaki. Allenatore: Hajime Moriyasu.

I convocati

Portieri: Kawashima (FRA, Strasburgo), Kojima (JAP, Oita Trinita), Osako (JAP, Sanfrecce).

Difensori: Sugioka (JAP, Bellmare), Itakura (NED, Groningen), Ueda (BEL, Cercle Bruges), Hara (JAP, Sagan Tosu), Suga (JAP, Consadole), Tomiyasu (BEL, Sint-Truiden), Iwata (JAP, Oita Trinita), Tatsuta (JAP, Suzuyo Shimizu).

Centrocampisti: Watanabe (JAP, Tokyo Verdy), Shibasaki (ESP, Getafe), Ito (GER, Amburgo), Nakajima (QAT, Al-Duhail), Miyoshi (JAP, Yokohama Marinos), Matsumoto (JAP, Sanfrecce), Abe (JAP, Kashima Antlers), Kubo (JAP, FC Tokyo).

Attaccanti: Maeda (JAP, Matsumoto Yamaga), Ueda (JAP, Hosei Daigaku), Okazaki (ENG, Leicester).