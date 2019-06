Su chi punterà Sarri - "Stravedo per lui". Bernardeschi scala le gerarchie

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

Apprezzamento reciproco - "E' un bravo allenatore, uno da Juve", ha detto recentemente Federico Bernardeschi parlando di Maurizio Sarri. "Stravedo per Bernardeschi, può diventare presto un autentico fuoriclasse", è invece il pensiero del tecnico verso il numero 33 bianconero confessato all'inizio della sua avventura londinese.

Uno sbilanciarsi in tempi non sospetti che fa capire bene la stima di Sarri nei confronti del fantasista che quest'anno ha mostrato importanti passi in avanti dal punto di vista della personalità e della presenza in campo nelle sfide che contavano. Per la Juventus è sempre stato un incedibile, status che con il cambio di guida tecnica si è ulteriormente rafforzato. Ed in attesa di capire moduli e filosofia di gioco della nuova Juventus di Maurizio Sarri, sul nome (e sull'impiego sempre più costante) di Bernardeschi esistono pochi dubbi e sempre maggiori certezze.