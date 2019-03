© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Telenord racconta di una notte di paura per Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria. Il giocatore ha avuto un un incidente nel levante di Genova: il francese, secondo l'emittente, sarebbe scappato dalla polizia andando poi a sbattere con l’auto che stava guidando, fortunatamente senza riscontrare ferite.

Dagli esami effettuati, Defrel sarebbe risultato con un tasso alcolemico elevato e per questo la patente gli è stata ritirata. Il fatto sarebbe avvenuto alle 2 di notte, al termine di una giornata poco positiva per la Samp uscita sconfitta 2-1 da Marassi contro l’Atalanta.