© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sullo spagnolo Suso. Esterno, trequartista, anche mezzala, in molti hanno provato a cambiargli ruolo ma per adesso la dimensione esatta del ventisettenne sembra solo quella dell'ala destra. Il giornale non lesina critiche, descrivendo Suso uno "che non sarà mai leader", "un problema per via del ruolo" ma "per il quale i fautori sono ovunque, anche sulla panchina della Spagna. E in rossonero si ripone in lui una fiducia illimitata".