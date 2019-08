UCLdraw - Inter, Zanetti: "Vogliamo gli ottavi. Icardi? Si cerca soluzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio della fare a gironi di Champions League, con i nerazzurri che hanno pescato dall'urna di Montecarlo il Barcellona, il Borussia Dortmund e lo Slavia Praga: "Si torna a Barcellona, conosciamo il potenziale di questa squadra ma ce la giocheremo. Con le altre due tutto è aperto, vogliamo prepararci al meglio".

Qual è l'obiettivo in stagione dell'Inter?

"Conte ha portato grande mentalità, lo sapete meglio di me. Lo abbiamo già visto contro il Lecce: in Champions vogliamo giocarcela con tutti, siamo solo all'inizio e possiamo migliorare con Antonio in panchina. Vogliamo gli ottavi di finale".

Come si risolve il problema Icardi?

"La società si è espressa, la situazione non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato, poi prenderemo la decisione migliore per tutti".

Potrebbe partire anche in prestito?

"Sapete la linea della società, aspettiamo di vedere cosa succederà fino al lunedì, poi vedremo".

Se rimanesse verrebbe iscritto alla lista Champions?

"Non ne abbiamo ancora parlato, visto che mancano ancora alcuni giorni alla fine del mercato".

È stato più sfortunato il Borussia Dortmund dell'Inter?

"Credo che la nostra squadra sia stata costruita per tornare a essere protagonista. Abbiamo scelto Conte e costruito un grande gruppo. Vogliamo fare un buon girone di Champions, poi vedremo dove possiamo arrivare".