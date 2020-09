Una settimana alla Serie A: Liverani sogna questo Parma. Urgenza trequartista e difesa

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Parma

Tra le formazioni che ha sciolto per ultima il nodo allenatore, affidando la panchina a Fabio Liverani e la scrivania del mercato a Marcello Carli, il Parma ha il problema adesso di vendere giocatori per sistemare i conti e poi affrontare il capitolo cessione societaria con più tranquillità. Sul mercato, però, servono giocatori che Liverani ha chiesto al club a chiare lettere. Per il suo 4-3-1-2 manca il trequartista: potrebbe ritrovare Riccardo Saponara dalla Fiorentina, dopo averlo avuto a Lecce. Per ora adatta Hernani ma lì un giocatore serve assolutamente. In difesa pure: Matteo Darmian è in uscita (in rosa c'è Vincent Laurini come eventuale sostituto) ma Liverani aspetta un terzino destro e un centrale. Può essere Nehuen Perez dell'Atletico Madrid ma serve presto, anche perché il club ha deciso di alleggerire il monte ingaggi non riscattando Vasco Regini.

Come giocherebbe oggi il Parma Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Hernani; Cornelius, Inglese.

L'undici da sogno di Liverani Sepe; Darmian, Alves, PEREZ, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; SAPONARA; Cornelius, Inglese