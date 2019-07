Via al mercato, Atalanta: Guarin per la Champions, viva la pista Inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. La prima storica qualificazione alla Champions League è una occasione troppo ghiotta per l'Atalanta, pronta a non smantellare la squadra che ha stupito tutti nell'ultima stagione. Anzi. La famiglia Percassi ha già piazzato il colpo Muriel, approfittando dell'infortunio che aveva messo fuorigioco l'ex Fiorentina nelle prime battute di Copa America. Ora la dirigenza della Dea punta João Pedro del Cagliari, ma l'obiettivo più ambizoso è Fredy Guarin. L'ex Inter sembra disposto a tornare in Italia, dopo l'avventura importante (soprattutto dal punto di vista economico) allo Shanghai Shenhua. Altri obiettivi sono Manuel Lazzari e Roberto Inglese.

Uscite. Valzania, Cornelius e Reca potrebbero finire al Verona, D'Alessandro alla SPAL. Il dubbio al momento è legato a Duvan Zapata, accostato al Napoli nelle scorse settimane. La famiglia Percassi chiede almeno 50 milioni di euro per il colombiano che, se dovesse restare a Bergamo, dovrebbe poi firmare il rinnovo contrattuale.