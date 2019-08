© foto di Raimondo De Magistris

"Voi lo vorreste Icardi al Napoli?" E' la domanda che ha posto ai tifosi del Napoli la pagina Instagram 'sscnapolination'. Nulla di diverso dai tanti sondaggi che ogni giorno vengono proposti suo social, se non fosse che al sondaggio ha messo un 'mi piace' (poi prontamente rimosso) Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che De Laurentiis e Giuntoli hanno offerto proprio all'Inter per portare a Napoli il bomber di Rosario. In basso lo screen.