Volti nuovi in Nazionale: Castrovilli, una convocazione a furor di popolo

© foto di Federico De Luca

Una chiamata arrivata quasi a furor di popolo, perché l'impatto con il campionato di Serie A di Gaetano Castrovilli è stato davvero devastante. Vincenzo Montella gli ha dato fiducia e il ragazzo di Canosa di Puglia ha sfruttato alla grande l'occasione, diventando in pochissimo tempo un pilastro della nuova Fiorentina e meritandosi il rinnovo contrattuale fino al 2024. Undici presenze stagionali, tre reti: numeri e rendimento straordinari, che hanno attirato le attenzioni dei grandi club. Ma la Viola americana ha ambizioni importanti e non vorrà privarsi di uno dei suoi più grandi talenti.

Diversità da sfruttare - Mancini ha osservato con attenzione ma non si è fatto prendere subito la mano, aspettando il momento giusto per convocarlo. Per sua fortuna, Castrovilli ha dimostrato di non essere il classico fuoco di paglia: non più sorpresa ma certezza, un potenziale campione che stupisce soprattutto per la maturità con cui interpreta il ruolo e per il modo in cui sceglie i tempi di inserimento. Una caratteristica, questa, che potrà essere molto utile agli azzurri, alla ricerca di nuove soluzioni di gioco per rendere la manovra sempre più efficace.