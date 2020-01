© foto di J.M.Colomo

Jeison Murillo è vicinissimo all'addio alla Sampdoria, col Celta Vigo pronto ad accoglierlo. L'operazione è praticamente definita ed in attesa dei comunicati ci ha pensato il prossimo compagno di squadra del colombiano Iago Aspas ad annunciare la buona riuscita della trattativa: "Ha quell'esperienza che ci fa comodo in questo momento. Ha giocato in grandissimi club e ha esperienza anche a livello internazionale".