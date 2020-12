Ibra: "Fare l'allenatore è stressante. Ritiro? Finché riesco fisicamente va bene, sono realista"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato della scorsa stagione: “Quando smetto? Vediamo, ho due figli. Metto pressione, disciplina, devono capire come funzionano le cose. Sacrificio e lavorare tanto. Allenatore? Non penso, è una cosa stressante, soprattutto quando sei stato un calciatore e poi sei al fianco del campo a dare comandi ad altri di fare cose che non riescono, mentre tu lo hai fatto sempre. Non dico no, non dico sì. Finché posso continuare a stare bene… Quando sei più vecchio, hai più età, non perdi qualità, è solo per stare bene fisicamente. Come Totti. Non è che manca qualità, se uno è in condizione, di ritmo, di fisico, ce la fai”.