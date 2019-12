C'è sempre il Napoli su Zlatan Ibrahimovic. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, Raiola in un summit col club partenopeo ha chiesto 4 milioni fino a giugno, con la possibilità di estendere il contratto fino al 2021. De Laurentiis aveva pensato a Ibra in tempi non sospetti, con il quotidiano che spiega come lo svedese "sia la valvola di sfogo per ammortizzare l'eventuale partenza di un attaccante o una speranza di dare una scossa in un momento di calma troppo piatta".