© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan avrebbe scombinato il volto della squadra rossonera era cosa nota. Che lo svedese ci sarebbe riuscito in pochi giorni non era, invece, del tutto scontato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Ibra avrebbe già fatto capire a Stefano Pioli di gradire Rafael Leao come partner d'attacco e la riprova si è avuta nel match contro la Sampdoria quando i due, entrati a gara in corso, hanno dato una scossa seppur sterile.

Per accontentare il 21 rossonero, però, occorrerà che il tecnico cambi il modulo della squadra, salutando il 4-3-3 a favore del 4-3-1-2. Per la trequarti il favorito è Hakan Calhanoglu, con Suso e Piatek che finiranno inderogabilmente in panchina. E quindi sul mercato.