Ibrahimovic e l'addio al Milan. Sognava Beckham... ma il finale è diverso

Zlatan Ibrahimovic - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport ribadendo l'addio dello svedese al Milan - aveva sognato un’uscita di scena alla Beckham. L'inglese ha infatti potuto fare la sua uscita di scena magnifica con il PSG, giro di campo, standing ovation, e in quella squadra c’era pure Zlatan. Beckham tornava in Europa, non per la prima volta, dalla California. Zlatan, parabola più o meno identica, non ha potuto organizzare lo stesso show. Perché il Milan attuale non è il PSG di qualche anno fa, squadra senza storia o quasi, ma con molta ricchezza e possibilità di manovra sul mercato diverse. Ibra adesso è concentrato sulla salute sua, dei figli, della moglie. Non ci saranno show, forse ci sarà rimpianto, o nostalgia.