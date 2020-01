Ibrahimovic: "Manca fiducia e proverò ad aiutare il Milan in tutti i modi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Sampdoria, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Al momento del mio ingresso ho sentito tanta adrenalina ed emozione, la relazione con i tifosi che ho qui è sempre positiva".

Il Milan non segna dall'8 dicembre.

"Si vede in campo che nell'ultima fase di gioco manca tanta fiducia e aggressività. Siamo meno concreti nell'area avversaria, bisogna capire cosa fare per far uscire il massimo da questa squadra. Sono qui da 3-4 giorni e proverò ad aiutare il Milan in tutti i modi, si vede che manca un po' di fiducia".

Manca anche un po' di cattiveria. Leao emblema di questo Milan?

"Si, ho spiegato a Leao che movimento deve fare, cosa fare quando gli arriva il pallone. Lavoriamo e ci alleniamo, dobbiamo soffrire in questo momento. Giustamente i tifosi non sono contenti perché i risultati non sono positivi".

Stanotte come hai vissuto? Eri emozionato?

"Sono molto emozionato, il sogno era fare un gol e fare il segno di Dio sotto la curva. Prossima partita vediamo...".