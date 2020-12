Ibrahimovic: "Questa è una nuova sfida. Faccio il contrario di quello che mi dicono"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato del suo ritorno al Milan. “Questa sfida mi piace, quando la gente mi incontra mi dà adrenalina per convincere, per dire che non è come dicono. Dicevano che la squadra non poteva vincere. Si lavora in silenzio e si dimostra in campo, con le prestazioni. Adesso è un’altra situazione. Dieci anni fa non era come adesso, questa è un’altra sfida. Queste cose mi caricano, è più grande di giocare in una squadra top. Lì la storia continua, qua è il contrario, devi riportarlo al top e farlo capire ai giocatori cosa significa. È la stessa situazione dello United: ero troppo vecchio, avevo solo da perdere. Faccio il contrario di ciò che dicono”.