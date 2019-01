Icardi, clausola da 110 a 250 mln? E Wanda Nara chiede 10 mln l'anno

© foto di PhotoViews

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi, centravanti dell'Inter. Al momento, non è ancora dato sapersi quando le parti si vedranno per affrontare il tema rinnovo, ma da casa nerazzurra serpeggia ottimismo e idee chiare su una clausola rescissoria che al momento è fissata a 110 milioni di euro.

L'Inter, si legge, vorrebbe alzarla fino a 250 milioni di euro, una cifra che di fatto blinderebbe Icardi al club nerazzurro. Una cifra che Wanda Nara s'è detta anche disposta ad accettare, ammesso però a quel punto che Zhang e Marotta riconoscano al giocatore un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione.