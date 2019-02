© foto di Lorenzo Di Benedetto

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. La notizia, rilanciata da diversi media, pare arrivare dallo spogliatoio nerazzurro che ha assegnato la fascia a Samir Handanovic. In questo senso, fa notizia il 'mi piace' di Marcelo Brozovic centrocampista nerazzurro che ha risposto con un like alla notizia rilanciata su Instagram da 'Sky Sport'.