Icardi-Roma, no da Trigoria: proposto dall'Inter ma non ci sono margini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sono i margini per portare a Roma il centravanti di Rosario Mauro Icardi. Come sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', l'idea di inserire l'attaccante argentino nella trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko nel club nerazzurro è stata degli stessi dirigenti dell'Inter. La Roma ha ascoltato, ma dopo qualche valutazione ha capito che - in questo momento - si tratta di una operazione non fattibile.

L'attualità parla infatti di una Roma che senza qualificazione alla prossima Champions League dovrà rinunciare a circa 70 milioni di euro, una perdita che si aggiunge a un bilancio già in rosso stando alle stime dell'ultimo trimestre. E Icardi in questo discorso sarebbe difficilmente inquadrabile: si tratta di una operazione economicamente molto importante. la valutazione del cartellino è di circa 80 milioni di euro e il calciatore chiede 7 milioni a stagione.