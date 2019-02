© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operarsi al ginocchio per essere al 100% per l'Argentina. Questa una delle ipotesi valutate da Mauro Icardi, secondo il Corriere dello Sport: I tempi - si legge - sarebbero stretti, ma ci sarebbe la possibilità di arrivare alla Coppa America con il problema definitivamente risolto. Attenzione però perché l’Inter non sarebbe d’accordo. Lo staff sanitario nerazzurro, infatti, ritiene che la situazione non sia così grave da richiedere un intervento chirurgico, altrimenti Icardi non avrebbe giocato senza soluzione di continuità fino ad un paio di settimane fa. Tocca al giocatore, però, gestire la propria salute. Fermo restando che, per un’operazione, occorre comunque una diagnosi precisa e certa. Non a caso, l’attaccante vorrebbe effettuare un altro consulto a Barcellona, dal professor Cougat.