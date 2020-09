Igor Zaniolo: "Nicolò sta male, ha brutti pensieri. Paragone con Ronaldo? Sì, è stato fatto"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, analizza così le ore immediatamente successive al secondo grave infortunio nella vita sportiva del figlio: "Nicolò sta male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato. Paragone con Ronaldo? Sì, l’hanno fatto anche a noi questo esempio, ma non saprei che dire sul fatto se ci siano analogie o meno".