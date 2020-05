Il Barça ha pronti 7,5 milioni all'anno per Lautaro. Ma per pagare la clausola serve vendere

I colleghi del Mundo Deportivo danno la propria versione della trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez dopo le parole di ieri del ds Piero Ausilio in merito. Dichiarazioni precise, quelle dell’uomo mercato nerazzurro, che fanno capire come l’Inter non abbia intenzione di privarsi dell’argentino. L’unico modo apparente per strapparlo ai nerazzurri è pagando la clausola da 111 milioni di euro che scadrà i primi giorni di luglio, ma il Barcellona ad oggi non ha la liquidità necessaria per chiudere l’operazione. Servirà prima vendere per fare cassa, ma come detto la deadline è fissata ai primi di luglio e quindi anche il fattore temporale sarà importante. Per il Toro, nel caso in cui Inter e Barcellona dovessero trovare gli accordi, sarebbe pronto un ingaggio da 7,5 milioni a stagione più bonus.