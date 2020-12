Il Belgio ritrova la Francia in una semifinale. Martinez: "Siamo migliorati rispetto al Mondiale"

Roberto Martinez, CT del Belgio che affronterà la Francia nella semifinale di Nations League, ha commentato il sorteggio che metterà di fronte la sua squadra ai campioni del Mondo in carica: "Non c'erano molte opzioni ed eravamo sicuri di doverci battere in ogni caso con una nazionale dalle grandi qualità. Penso che entrambe le squadre siano migliorate rispetto al nostro ultimo confronto (la semifinale dei Mondiali 2018, vinta 1-0 dai Bleus, ndr). Noi siamo in una fase molto positiva, non solo in termini di risultati. Penso che entrambe le squadre abbiano permesso ai nuovi giocatori di crescere e inserirsi bene. Francia e Belgio sono due squadre che si conoscono bene e hanno fatto bene all'ultimo Mondiale. Non vedo l'ora di affrontarla di nuovo e aggiungere un nuovo capitolo a questa rivalità"