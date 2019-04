Il Benfica alza la voce, Vieira su Felix: "Vogliamo tenere qui i migliori"

"Il Benfica farà di tutto per far restare i suoi gioielli". Lo dice Luis Filipe Vieira, presidente delle Aquile, ai margini di un evento che si è tenuto a margine del protocollo di costituzione ufficiale dell'Associazione Internazionale dei Musei Sportivi. "Quello che vorrei garantire ai tifosi è che nessuno se ne andrà. Nomn vogliamo fare piaceri a nessuno -spiega a proposito delle tante chiacchiere su Joao Felix, obiettivo di Juventus, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Barcellona, spiega il Correio da Manha- o far partire i nostri migliori talenti".