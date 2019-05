Il Brescia che verrà: da Sorrentino al sogno Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A per il Brescia è ora il momento dei festeggiamenti, ma con un occhio sempre vigile su quello che sarà. La squadra infatti andrà rinforzata per puntare alla salvezza tranquilla assecondando i desideri di un Eugenio Corini che, salvo sorprese, sarà confermato sulla panchina. Per prima cosa andranno blindati i vari big - da Tonali al tandem d’attacco Donnarumma-Torregrossa (quest’ultimo piace molto alla Fiorentina) passando per i vari Bisoli, Ndoj e Cistana – per poi inserire qualche elemento di esperienza.

In questo senso vanno letti i rumors sul portiere Stefano Sorrentino e il centrocampista Perpatim Hetemaj che Corini conosce dai tempi del ChievoVerona e che sono in uscita dal club gialloblù fresco di retrocessione in Serie B. Per il secondo si tratterebbe di un ritorno visto che proprio il Brescia l’aveva portato in Serie A quasi 10 anni fa.

Il sogno è invece rappresentato da Mario Balotelli. L’attaccante sui social ha lanciato messaggi seguendo passo passo il cammino delle Rondinelle ed esultando una volta conquistata la promozione postando vari video – nelle storie su Instagram – della festa dei tifosi. Messaggi che hanno acceso la fantasia della città che adesso sogna l’arrivo del classe ‘90 pronto a rientrare in Italia dopo le esperienze in Francia con Nizza e Marsigia. Un colpo non facile, anche per i costi, che però Cellino potrebbe tentare per presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con un biglietto da visita di tutto rispetto.