Il Cagliari si è perso sul più bello: dieci partite senza vittorie e tanti problemi da risolvere

La settimana del Cagliari era cominciata con la notizia nefasta della ricaduta di Leonardo Pavoletti, che sarà costretto ad operarsi nuovamente al crociato del ginocchio sinistro. Una mazzata per l'attaccante e per i sardi, soprattutto in virtù delle voci incontrollate dei giorni successivi, quando erano emersi dettagli sul nuovo infortunio e si era resa necessaria una conferenza stampa per mettere a tacere le malelingue. La vicenda si inserisce in un momento già molto complicato, con la squadra di Maran in crisi di risultati e di gioco. Un'involuzione, quella degli ultimi due mesi e mezzo, che Joao Pedro e soci non sono riusciti ad arrestare nemmeno nella sfida contro il Napoli: alla Sardegna Arena è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime dieci partite.

Involuzione e poche idee - Dieci partite in cui il Cagliari non ha mai vinto. Il successo più recente è datato 2 dicembre 2019, quel rocambolesco 4-3 contro la Sampdoria che consegnò ai rossoblù il quarto posto in classifica. Poi arrivarono il pari in rimonta con il Sassuolo e soprattutto la contestata sconfitta con la Lazio; quegli otto minuti di recupero sono un po' lo spartiacque della stagione, perché da quel momento i sardi hanno perso certezze e fiducia, precipitando settimana dopo settimana. Certo, parlare di un solo episodio è riduttivo e non spiega tutte le difficoltà: Maran non sembra ancora essere riuscito a trovare le contromisure e alternative che restituiscano quella sicurezza che aveva impressionato nella prima parte del campionato; le aspettative, da parte di tutti, sono diventate molto alte, tanto che i tifosi hanno contestato la squadra. Ecco perché bisognerà invertire presto la rotta.