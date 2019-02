Il calcio saluta Sala: "Per sempre nel cuore". I messaggi social dal mondo

Il tragico epilogo della vicenda Emiliano Sala, con il ritrovamento del corpo del giocatore nei rottami dell'aereo caduto nel canale della Manica, porta (ancora una volta) un velo di tristezza sul mondo del calcio. Nelle ultime ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo per salutare l'argentino con un messaggio social: da un affettuoso Kylian Mbappé ("Riposa in pace, Emi") a chi ancora non ci crede come Ozil ("Non ci sono parole"). Anche i club partecipano al lutto: oltre al Cardiff ecco tra gli altri la Fiorentina (colpita un anno fa dalla tragedia del capitano Astori), il Milan, la Lazio e il Barcellona (di ora in ora stanno aumentando), mentre è straziante il messaggio della sorella Romina: "La tua anima brillerà per sempre nella mia". Di seguito una parte dei messaggi social arrivati dal mondo del calcio e non solo:



ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala. #RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/FQzBAXleUC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 8 febbraio 2019

May you rest in peace Emiliano #Sala 🙏🏻💛💚💙 — AC Milan (@acmilan) 8 febbraio 2019

RIP EMI 🥺🥺🥺🥺🥺 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7 febbraio 2019

Club Statement (07/02/19): https://t.co/ib8zJfWzvC Forever in our thoughts 💙 — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 7 febbraio 2019

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 7 febbraio 2019

Emiliano Sala (1990-2019)

Descanse en paz pic.twitter.com/SRZG0LQSsg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 7 febbraio 2019

RIP Emiliano Sala.

Our thoughts and prayers are with you and your family.#FCPorto pic.twitter.com/Xehg73pIso — FC Porto (@FCPorto) 7 febbraio 2019

RIP Emiliano Sala. Our thoughts are with the family at this sad, sad time. — SL Benfica (@slbenfica_en) 7 febbraio 2019

Enorme tristeza 😢 QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala 🙏🏾//Terribly sad 😢 Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala 🙏🏽 pic.twitter.com/n9aV5CGcI1 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8 febbraio 2019

Nuestras condolencias a la familia y personas allegadas del fallecido futbolista Emiliano Sala (1990-2019) Goian bego. Descanse en paz. — Athletic Club (@AthleticClub) 8 febbraio 2019

RIP hermano. 😢 🙏 On t’aime Emiliano Sala. Toujour dans nos coeurs. pic.twitter.com/RVmajoMa5q — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) 8 febbraio 2019

Une pensée à sa famille et ses proches! Rest in peace 🤲🏿 pic.twitter.com/nxCJk3hIV5 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) 8 febbraio 2019

Ciao Emiliano Sala, che tu possa riposare in pace #FCIM — Inter (@Inter) 8 febbraio 2019