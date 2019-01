Il Chelsea irrompe nella corsa a Icardi: pronti 100 milioni di sterline

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su Mauro Icardi irrompe il Chelsea. Per l'estate, è chiaro, ma il nome dell'argentino è in cima alla lista di Roman Abramovich e di Maurizio Sarri per i Blues che verranno. Le cifre di cui parla il Mirror sono importanti: 100 milioni di sterline per rivoluzionare un attacco dove Alvaro Morata ha steccato e dove ancora non è stato trovato un sostituto all'altezza. Che il Chelsea adesso sembra aver individuato in Icardi.