Il Coronavirus ferma la cessione della Roma? Legale Friedkin Group: "Trattativa in standby"

vedi letture

Lo stop al calcio italiano imposto per la gestione della diffusione del contagio da Coronavirus potrebbe avere i suoi effetti anche sulla trattativa per la cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Raggiunto da romapress.net, un dirigente legale del Friedkin Group ha dichiarato: "Tutto è cambiato tra sabato e domenica, quando è diventato chiaro che il campionato sarebbe potuto essere sospeso abbiamo decidere di mettere tutto in standby, in accordo con la Roma.

Non c'erano problemi venerdì, ma abbiamo deciso di metterci in pausa per la mancanza di chiarezza sul resto della stagione in Serie A. Questa vicenda probabilmente avrà un impatto importante a livello economico e al momento è necessario sedersi a tavolino con la Roma e capire dove andrà a parare. Non è qualcosa che si può pianificare".