Il doppio ex Zavarov: "Il gioco della Juve dipende da CR7. Dinamo, speriamo nel pareggio"

vedi letture

Prima alla Dinamo Kiev, poi alla Juventus. Negli anni '80, Oleksandr Zavarov fu giocatore in grado di vestire entrambe le maglie delle squadre che si affronteranno questa sera all'Allianz Stadium: "Non so quale sia la situazione attuale alla Juventus, manco a Torino da tanto tempo. Di solito questa squadra gioca bene in casa e penso che sarà difficile per la Dinamo se la Juventus scenderà in campo con la squadra più forte. Per la Dinamo anche un pareggio sarebbe molto bello", ha detto Zavarov che prosegue. "Cristiano Ronaldo è un giocatore chiave per la Juventus, il gioco della squadra dipende in gran parte da lui".